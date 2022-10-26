У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов"

Сьогодні урочисто відкрито першу табличку на вулиці Героїв полку «Азов» (стара назва – Маршала Малиновського). На відкритті були присутні самі герої - азовці, які захищали Маріуполь та пройшли всі жахіття полону.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Волонтерського штабу «Українська команда» Артур Палатний.

«Сьогодні у Києві з’явилася вулиця Героїв полку «Азов». Азовці - одні з тих героїв, які, жертвуючи своїм життям і здоров‘ям, виборюють свободу та незалежність нашої України. І саме зараз дуже важливо закарбувати назавжди героїзм кожного. Увічнення подвигу азовців у назві столичної вулиці - це й вшанування пам‘яті полеглих, і вдячність тим героям, хто досі захищає нашу землю від російських загарбникам», - заявив Артур Палатний.

На відкритті були присутні представники «Азову» Андрій Білецький, Максим Жорін, Іван Ігнат’єв (друг Ігнат), Богдан Кротевич та інші.

«Я подякував кожному з них за надлюдський подвиг, який вони робили і роблять заради існування нашої держави і нашого майбутнього. Пишаємося вами! Україна точно переможе з такими героями!» - зазначив Палатний.

Як повідомлялося, у Києві було перейменовано понад сто вулиць, чиї назви були пов’язані з радянським минулим та країною-агресором. У серпні кияни голосували в додатку «Київ цифровий» за нові назви вулиць. Пропозиція перейменувати вулицю Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку «Азов» набрала 19 823 голоси.