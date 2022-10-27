Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте личной безопасностью!

В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, берегите себя и сохраняйте покой", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг нанес удар по одной из общин Киевской области. Вспыхнул пожар. На месте работают соответствующие службы.

Читайте также:

Больше ПВО и современного оружия: результаты визита Франко-Вальтера Штанмайера в Украину

Больше ПВО и современного оружия: результаты визита Франко-Вальтера Штанмайера в Украину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
200
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация