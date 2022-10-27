В Киевской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, берегите себя и сохраняйте покой", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг нанес удар по одной из общин Киевской области. Вспыхнул пожар. На месте работают соответствующие службы.

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