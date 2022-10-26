У Києві пограбували матір військовополоненого – затримано двох осіб (фото)

Правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад на матір українського прикордонника.

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які душили та пограбували матір військовополоненого.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Зазначається, що у вівторок, 25 жовтня, о 13:50 до чергової частини надійшло повідомлення від жінки 1959 р.н. про те, що в хостелі на території Дарницького району Києва, де вона працює адміністратором, невідомий чоловік схопив її за горло та почав душити аж до втрати свідомості.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прийшовши до тями, потерпіла виявила викрадення 380 тисяч гривень, які вона зберігала при собі.

Як з’ясувалося, син потерпілої, прикордонник, з 24 лютого перебуває в полоні в російських окупантів. У зв’язку з цим жінка отримувала від держави соціальні виплати. Ці кошти вона планувала розмістити на депозитному рахунку у банку.

Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків 1997 р.н. та 1975 р.н. які мешкали у цьому ж хостелі. Під час огляду у ванній кімнаті було знайдено кошти потерпілої.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, що у Києві виявили 5-річну дівчинку, яка мешкала у квартирі з 46-річною матір'ю і старшим повнолітнім братом, але перебувала в ізоляції, в антисанітарних умовах разом із 10 собаками, яких також не вигулювали. Дитину вилучили правоохоронці.