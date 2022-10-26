У Києві пограбували матір військовополоненого – затримано двох осіб (фото)

Правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад на матір українського прикордонника.
У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які душили та пограбували матір військовополоненого.
Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.
Зазначається, що у вівторок, 25 жовтня, о 13:50 до чергової частини надійшло повідомлення від жінки 1959 р.н. про те, що в хостелі на території Дарницького району Києва, де вона працює адміністратором, невідомий чоловік схопив її за горло та почав душити аж до втрати свідомості.
Прийшовши до тями, потерпіла виявила викрадення 380 тисяч гривень, які вона зберігала при собі.
Як з’ясувалося, син потерпілої, прикордонник, з 24 лютого перебуває в полоні в російських окупантів. У зв’язку з цим жінка отримувала від держави соціальні виплати. Ці кошти вона планувала розмістити на депозитному рахунку у банку.
Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків 1997 р.н. та 1975 р.н. які мешкали у цьому ж хостелі. Під час огляду у ванній кімнаті було знайдено кошти потерпілої.
Нагадаємо, що у Києві виявили 5-річну дівчинку, яка мешкала у квартирі з 46-річною матір'ю і старшим повнолітнім братом, але перебувала в ізоляції, в антисанітарних умовах разом із 10 собаками, яких також не вигулювали. Дитину вилучили правоохоронці.
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