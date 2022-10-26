У Київській області жінка виявила гранату у поштовій скриньці (фото)

У вівторок, 25 жовтня, близько 20:00 поліція отримала повідомлення від мешканки Броварського району Київщини про те, що вона виявила вибухонебезпечний предмет у поштовій скриньці.

Про повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"На місце події прибули співробітники Броварського районного управління поліції спільно з вибухотехніками. Під час огляду поштової скриньки було виявлено та вилучено бойову гранату РГД-5 та підривник типу УЗРГМ", - розповіли у поліції.

Поліція розслідує обставини інциденту.

Нагадаємо, у Макарівському районі Київської області двоє чоловіків збирали гриби та натрапили на розтяжку з двома гранатами від російських окупантів.

У Львові чоловік кинув гранату в авто поліції.

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