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У Київській області жінка виявила гранату у поштовій скриньці (фото)

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У Київській області жінка виявила гранату у поштовій скриньці (фото)

Фото: Поліція Київської області

Поліція вилучила бойову гранату РГД-5.

У вівторок, 25 жовтня, близько 20:00 поліція отримала повідомлення від мешканки Броварського району Київщини про те, що вона виявила вибухонебезпечний предмет у поштовій скриньці.  

Про повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"На місце події прибули співробітники Броварського районного управління поліції спільно з вибухотехніками. Під час огляду поштової скриньки було виявлено та вилучено бойову гранату РГД-5 та підривник типу УЗРГМ", - розповіли у поліції.

Поліція розслідує обставини інциденту.

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Нагадаємо, у Макарівському районі Київської області двоє чоловіків збирали гриби та натрапили на розтяжку з двома гранатами від російських окупантів.

У Львові чоловік кинув гранату в авто поліції.

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