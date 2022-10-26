Чому частину будинків у Києві не відключатимуть від світла: роз'яснення ДТЕК

Як повідомила представниця компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова, уникнути віялових відключень можуть ті будівлі, які розташовані поруч з об'єктами критичної інфраструктури. При формуванні графіків віялових відключень враховується розташування об'єктів інфраструктури поряд із будинками, і ті будинки, які входять до однієї лінії із важливим об'єктом, можуть взагалі не підпасти під відключення.

"Під час формування графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо від однієї лінії забезпечується лікарня та житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіка аварійних відключень".

Графік відключень, наприклад, у Київській області, за словами Гурової, формується наступним чином — усі адреси розділені на дві черги, щоб відключати світло по черзі. Години відключення кожної групи будуть чергуватися кожного дня, щоб споживачі не залишалися без світла постійно в той самий час. При відключенні світла можлива похибка в 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між двома групами будинків.

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