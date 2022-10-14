На Київщині лунають вибухи: що відомо

На Київщині сьогодні проводиться навчання саперів та розмінування.
У Бучанському районі та Вишгородському районах Київської області зранку 14 жовтня лунають вибухи.
В обласній військовій адміністрації заспокоїли місцевих мешканців - тривають роботи з розмінування та навчання для саперів.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. На сьогодні заплановано відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Знищення вибухонебезпечних предметів триватиме:
- у Бучанському районі з 10:00 до 12:00
- у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області під час обстеження території у лісосмузі знайшли протитанкову міну, яка "ховалася" під грибом. Це черговий доказ того, що похід по гриби під час війни може завершитися трагічно.
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