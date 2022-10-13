На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи - ОВА

На Київщині працюватимуть сапери, тому може бути гучно.
Поблизу Іванківської громади, що у Вишгородському районі Київської області, 13 жовтня лунатимуть вибухи. Там працюватимуть сапери.
Про це попередили в Київській обласній військовій адміністрації.
Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів заплановані з 13:00 до 15:00.
"У деяких громадах можливо буде чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!" - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, вранці 13 жовтня російська армія атакувала Київську область дронами-камікадзе. Вибухи пролунали в Макарівській громаді. Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.
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