На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи - ОВА

На Київщині працюватимуть сапери, тому може бути гучно.

Поблизу Іванківської громади, що у Вишгородському районі Київської області, 13 жовтня лунатимуть вибухи. Там працюватимуть сапери.

Про це попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів заплановані з 13:00 до 15:00.

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"У деяких громадах можливо буде чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!" - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня російська армія атакувала Київську область дронами-камікадзе. Вибухи пролунали в Макарівській громаді. Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

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