У лісі на Київщині знайшли протитанкову міну, яка "ховалася" під грибом (відео)

Протитанкова міна лежала в лісі під грибом.

У лісосмузі біля села Здвижівка в Бучанському районі Київської області знайшли протитанкову міну, яка "ховалася" під грибом.

Відповідне відео опублікували в Телеграм-каналі "Київ INFO".

Обстеження території проводили бійці добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1.

"Черговий доказ того, що похід по гриби може завершитися трагічно!" - йдеться під відео.

Фото: Телеграм-канал "Київ INFO"

Нагадаємо, 13 жовтня у Київській області лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій.

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