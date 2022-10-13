У лісі на Київщині знайшли протитанкову міну, яка "ховалася" під грибом (відео)

Протитанкова міна лежала в лісі під грибом.
У лісосмузі біля села Здвижівка в Бучанському районі Київської області знайшли протитанкову міну, яка "ховалася" під грибом.
Відповідне відео опублікували в Телеграм-каналі "Київ INFO".
Обстеження території проводили бійці добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1.
"Черговий доказ того, що похід по гриби може завершитися трагічно!" - йдеться під відео.
Нагадаємо, 13 жовтня у Київській області лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій.
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