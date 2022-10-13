По Київщині вдарили дронами-камікадзе

Попередньо – атака дронів-камікадзе.

Рятувальники вже працюють.

"Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - про це заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Куди ворог атакував 13 жовтня

В ніч проти 13 жовтня у Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють рятувальники.

Також повідомлялося про вибухи у Нікополі.

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