По Київщині вдарили дронами-камікадзе

Маємо удари по одній із громад області.
Попередньо – атака дронів-камікадзе.
Рятувальники вже працюють.
"Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - про це заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Куди ворог атакував 13 жовтня
В ніч проти 13 жовтня у Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють рятувальники.
Також повідомлялося про вибухи у Нікополі.
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