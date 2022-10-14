В Киевской области раздаются взрывы: что известно

В Киевской области сегодня проводится обучение саперов и разминирование.
В Бучанском районе и Вышгородском районах Киевской области утром 14 октября раздаются взрывы.
В областной военной администрации успокоили местных жителей — продолжаются работы по разминированию и обучение для саперов.
В связи с этим в некоторых громадах области возможны звуки взрывов. На сегодня запланирована отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
Уничтожение взрывоопасных предметов будет продолжаться:
- в Бучанском районе с 10:00 до 12:00
- в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" — отметили в ОВА.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области во время обследования территории в лесополосе нашли противотанковую мину, которая "пряталась" под грибом. Это очередное доказательство того, что поход за грибами во время войны может завершиться трагически.
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