В Киевской области раздаются взрывы: что известно

В Киевской области сегодня проводится обучение саперов и разминирование.

В Бучанском районе и Вышгородском районах Киевской области утром 14 октября раздаются взрывы.

В областной военной администрации успокоили местных жителей — продолжаются работы по разминированию и обучение для саперов.

В связи с этим в некоторых громадах области возможны звуки взрывов. На сегодня запланирована отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Уничтожение взрывоопасных предметов будет продолжаться:

в Бучанском районе с 10:00 до 12:00

в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" — отметили в ОВА.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области во время обследования территории в лесополосе нашли противотанковую мину, которая "пряталась" под грибом. Это очередное доказательство того, что поход за грибами во время войны может завершиться трагически.

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