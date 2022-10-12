У Києві відшукали чоловіка, який зробив перше фото решток ворожої ракети одразу після вибуху

Журналісту вдалося відшукати чоловіка, який перебував на столичному мосту на Володимирській гірці в той момент, коли по ньому поцілила ракета.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Михайло П'ята щоранку перед роботою гуляє Києвом, Скляний міст - це звичний для нього маршрут. Михайло переконує, що навіть устиг помітити як на нього падає ракета, але от злякатися не встиг, лише здивувався. Саме Михайло П'ята зробив перше фото решток ракети, бо одразу після вибуху спустився під міст", - розповідають кореспонденти.

Чоловік поділися своїми почуттями від пережитого.

"Якраз до лавочок підійшов, чую такий свист, повертаюся, звідти летить ракета. Більше здивувався ніж злякався", - сказав Михайло.

За словами Михайла, він відчув вибух. Одне вухо у нього заклало.

"Хвиля знизу пішла. Тут ще людина стояла, то вона мене привітала, каже з днем народження", - сказав чоловік.

Нагадаємо, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони від союзників.

Читайте також: