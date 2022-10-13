"Для тих, хто мріє жити в музеї Пшонки": у Києві продають "золоту" квартиру за 280 тис. доларів

Українці висміяли ремонт у квартирі та запропонували організувати там зйомки фільму "Ніч у музеї".
У центрі Києва виставлена на продаж трикімнатна квартира за 280 тисяч доларів, яка більше нагадує музей. Помешкання щедро оздоблене золотом, мармуром і ліпниною.
Оголошення, розміщене від столичного ріелтора, українці висміяли в Мережі.
"Історичний центр столиці, Ярославів Вал 30/18, 92 кв. м, 3/4 поверх. Пропонуємо простору квартиру з двома спальнями та великою кухнею-вітальнею, ремонт, імпортні меблі, використовувалися дорогі будматеріали та сантехніка, кондиціонери, паркет, відмінне місце розташування", - йдеться в описі до фото квартири.
У коментарях користувачі написали, що в такій квартирі можна було б організувати зйомки фільму "Ніч у музеї" або продати помешкання під храм.
"Будь ласка, викладіть потім фото тих, хто це купив. Хочеться подивитись на людину, яка мріяла жити в музеї Пшонки",
"Матінко рідна. Заявка на дворец, а виглядає шо піпец!!))) Це як конячку продаю, а вуздечку себе залишу))) Де техніка? Де двері від шаф? А пакети чорни на дивані",
"Ну ладно, ну може комусь треба в музеї жити - але уявляєш, як цю х...ню прибирати;)",
"Навіть уявляти боюсь. Але непогана локація для зйомок, можна знімати якусь там частину "Ночі в музеї",
"Коли у дружини виконроба свій відділ по ліпнині на шпалерному ринку))",
"І пару ящиків краденої "золотини",
"Ріелтори, зверніться до церкви, думаю, під храм легко викуплять))) можна дітей хрестити та обряди там різні робити))",
"Квартира – супер. Тільки вказівка в описі, що до метро 10 хв не дуже гармонійно поєднується зі стилем та багатством об'єкта. Варто зазначити наявність підземної стоянки для панського фаетону",
"Ого, як ціни впали... Раніше така гробниця мільйони коштувала... Сумно",
"Тут щоб це прибрати негайно і зробити нормальний ремонт ще ого-го скільки вкласти",
"Ото ж і в мене така думка крутилась, що треба було писати "квартира під ремонт",
"Холопська це справа метро, тут тільки на конях",
"Таке враження, що це якийсь ОПЗЖ-шник робив собі красівоє, але тепер доводиться продавати, бо в Україну не можна:)", - написали українці під оголошенням.
Нагадаємо, що ціни на оренду квартир у Києві повернулися на довоєнний рівень. Один з варіантів зекономити - переїхати до передмістя Києва, наприклад, до Бучі, Ірпеня, Броварів або Борисполя. ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло в передмісті столиці.
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