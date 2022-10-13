"Для тих, хто мріє жити в музеї Пшонки": у Києві продають "золоту" квартиру за 280 тис. доларів

Українці висміяли ремонт у квартирі та запропонували організувати там зйомки фільму "Ніч у музеї".

У центрі Києва виставлена на продаж трикімнатна квартира за 280 тисяч доларів, яка більше нагадує музей. Помешкання щедро оздоблене золотом, мармуром і ліпниною.

Оголошення, розміщене від столичного ріелтора, українці висміяли в Мережі.

"Історичний центр столиці, Ярославів Вал 30/18, 92 кв. м, 3/4 поверх. Пропонуємо простору квартиру з двома спальнями та великою кухнею-вітальнею, ремонт, імпортні меблі, використовувалися дорогі будматеріали та сантехніка, кондиціонери, паркет, відмінне місце розташування", - йдеться в описі до фото квартири.

У коментарях користувачі написали, що в такій квартирі можна було б організувати зйомки фільму "Ніч у музеї" або продати помешкання під храм.

"Будь ласка, викладіть потім фото тих, хто це купив. Хочеться подивитись на людину, яка мріяла жити в музеї Пшонки",

"Матінко рідна. Заявка на дворец, а виглядає шо піпец!!))) Це як конячку продаю, а вуздечку себе залишу))) Де техніка? Де двері від шаф? А пакети чорни на дивані",

Фото: Євгенія Білик

Фото: Євгенія Білик

Фото: Євгенія Білик

"Ну ладно, ну може комусь треба в музеї жити - але уявляєш, як цю х...ню прибирати;)",

"Навіть уявляти боюсь. Але непогана локація для зйомок, можна знімати якусь там частину "Ночі в музеї",

"Коли у дружини виконроба свій відділ по ліпнині на шпалерному ринку))",

Фото: Євгенія Білик

Фото: Євгенія Білик

"І пару ящиків краденої "золотини",

"Ріелтори, зверніться до церкви, думаю, під храм легко викуплять))) можна дітей хрестити та обряди там різні робити))",

"Квартира – супер. Тільки вказівка в описі, що до метро 10 хв не дуже гармонійно поєднується зі стилем та багатством об'єкта. Варто зазначити наявність підземної стоянки для панського фаетону",

Фото: Євгенія Білик

Фото: Євгенія Білик

"Ого, як ціни впали... Раніше така гробниця мільйони коштувала... Сумно",

"Тут щоб це прибрати негайно і зробити нормальний ремонт ще ого-го скільки вкласти",

"Ото ж і в мене така думка крутилась, що треба було писати "квартира під ремонт",

Фото: Євгенія Білик

Фото: Євгенія Білик

"Холопська це справа метро, тут тільки на конях",

"Таке враження, що це якийсь ОПЗЖ-шник робив собі красівоє, але тепер доводиться продавати, бо в Україну не можна:)", - написали українці під оголошенням.

Фото: Євгенія Білик

Нагадаємо, що ціни на оренду квартир у Києві повернулися на довоєнний рівень. Один з варіантів зекономити - переїхати до передмістя Києва, наприклад, до Бучі, Ірпеня, Броварів або Борисполя. ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло в передмісті столиці.

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