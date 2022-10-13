Журналіста Михайла Ткача збила машина в Києві: "водій ВАЗа натиснув на газ переді мною"

За словами журналіста, водій натиснув на газ перед пішохідним переходом.

Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача вранці 13 жовтня збила машина на пешеходному переході в Києві. Він отримав забої.

Про це Ткач повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною теж складно зрозуміти", - написав журналіст.

Він подякував поліцейським та медикам, які спрацювали "як годинник".

Нагадаємо, в Одесі вчора, 12 жовтня, водій напідпитку порушив ПДР та влаштував гонитву з поліцією. Відео під назвою "GTA San Odessa або переслідування п'ять зірок" показав Олексій Білошицький.

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