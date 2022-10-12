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На Київщині лунають вибухи: що сталося

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На Київщині лунають вибухи: що сталося

Фото: Київська ОВА

Місцевих мешканців закликали зберігати спокій - проводиться розмінування.

У Бучанському районі Київської області 12 жовтня працюють сапери, тому жителі деяких громад можуть чути вибухи.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Мешканців Київщини закликали зберігати спокій: проводяться планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Дотримуйтеся правил безпеки! У разі оголошення сигналу повітряної тривоги - негайно перейдіть до укриття", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона від ранку 12 жовтня збила вже майже десять дронів-камікадзе Shahed-136. Ворожі БПЛА перехопили на Миколаївщині.

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