На Київщині лунають вибухи: що сталося

Місцевих мешканців закликали зберігати спокій - проводиться розмінування.
У Бучанському районі Київської області 12 жовтня працюють сапери, тому жителі деяких громад можуть чути вибухи.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Мешканців Київщини закликали зберігати спокій: проводяться планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Дотримуйтеся правил безпеки! У разі оголошення сигналу повітряної тривоги - негайно перейдіть до укриття", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, українська протиповітряна оборона від ранку 12 жовтня збила вже майже десять дронів-камікадзе Shahed-136. Ворожі БПЛА перехопили на Миколаївщині.
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