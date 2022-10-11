Повітряні сили збили кілька ракет на підльоті до Києва – Кличко

Віталій Кличко наголосив, що вибухів у столиці не було.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у вівторок, 11 жовтня, під час повітряної тривоги на підльоті до Києва українські військові збили дві ракети, випущені Росією.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Завдяки нашим Збройним силам кілька ракет було збито на підльоті до Києва. Жодних вибухів у столиці не було", – зазначив очільник міста.

Ракетна атака на Київ

В Україні зранку 11 жовтня знову була оголошена масштабна повітряна тривога.

За повідомленням голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби 11 жовтня над Київщиною збили дві ракети.

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії у Києві та області.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що ракетні удари по Києву та інших містах в найближчі дні можуть повторитися, але не в такій кількості, як зранку 10 жовтня.

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