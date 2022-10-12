В Киевской области раздаются взрывы: что произошло

В Бучанском районе Киевской области 12 октября работают саперы, поэтому жители некоторых громад могут слышать взрывы.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие: проводятся плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

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"Соблюдайте правила безопасности! В случае объявления сигнала воздушной тревоги — немедленно перейдите к укрытию", — отметили в ОВА.

Напомним, украинская противовоздушная оборона с утра 12 октября сбила уже почти десять дронов-камикадзе Shahed-136. Вражеские БПЛА перехватили в Николаевской области.

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