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В Киевской области раздаются взрывы: что произошло

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В Киевской области раздаются взрывы: что произошло

Фото: Киевская ОВА

Местных жителей призвали сохранять спокойствие – проводится разминирование.

В Бучанском районе Киевской области 12 октября работают саперы, поэтому жители некоторых громад могут слышать взрывы.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие: проводятся плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

"Соблюдайте правила безопасности! В случае объявления сигнала воздушной тревоги — немедленно перейдите к укрытию", — отметили в ОВА.

Напомним, украинская противовоздушная оборона с утра 12 октября сбила уже почти десять дронов-камикадзе Shahed-136. Вражеские БПЛА перехватили в Николаевской области.

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