В Киевской области раздаются взрывы: что произошло

Местных жителей призвали сохранять спокойствие – проводится разминирование.
В Бучанском районе Киевской области 12 октября работают саперы, поэтому жители некоторых громад могут слышать взрывы.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие: проводятся плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
"Соблюдайте правила безопасности! В случае объявления сигнала воздушной тревоги — немедленно перейдите к укрытию", — отметили в ОВА.
Напомним, украинская противовоздушная оборона с утра 12 октября сбила уже почти десять дронов-камикадзе Shahed-136. Вражеские БПЛА перехватили в Николаевской области.
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