Віялові відключення електроенергії в Києві: повідомили, коли ввімкнуть світло для мешканців столиці

У ДТЕК "Київські електромережі" обіцяють повернути електроенергію усім мешканцям столиці протягом двох годин.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"НЕК "Укренерго" дала команду на включення споживачів, що були відключені через застосування графіків погодинних відключень. Повернути світло клієнтам планується протягом двох годин - до 24.00", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Києві, Вінниці, Львівській, Чернігівській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та інших областях почалися планові відключення електроенергії. Це сталося через перевантаження енергосистеми, яка постраждала від ракетних обстрілів РФ.

Напередодні українські посадовці закликали зменшити споживання електрики у години пік. Влада просила громадян України не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Російська атака по енергесистемі України

Російські військові впродовж двох днів - 10 та 11 жовтня - атакували енергетичну інфраструктуру України. Через ракетні обстріли 10 жовтня 90% Львова залишилось без електрики. 11 жовтня окупанти завдали ще один ракетний удар по енергетичній інфраструктурі, було повністю знищено кілька підстанцій.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні можуть бути віялові відключення електрики протягом кількох днів.

Станом на вечір 11 жовтня, як поінформували у ДСНС, через атаку росіян по об'єктак критичної інфраструктури перебої з електроенергією залишаються у 180 населених пунктах. Щодо вчорашніх наслідків, після ударів РФ було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях України. Завдяки роботі енергетиків, рятувальників і комунальників у більшості населених пунктів електропостачання вже відновлене.