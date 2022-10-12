У Києві піднявся рівень води у Дніпрі: влада пояснила причини

Підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва не перевищує аварійних значень, міські служби контролюють ситуацію.

Вода в Дніпрі у Києві піднялася у зв’язку з інтенсивною роботою ГЕС.

Про це інформує КМДА.

Фахівці очікують, що рівень води стабілізується протягом тижня.

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"Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України. Міські служби контролюють ситуацію", - сказано в повідомленні.

За даними "Укргіденерго", ГЕС і ГАЕС працюють у звичному режимі. Компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

Тим часом мешканців Києва та області знову просять зменшити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень із 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Києві від 3 до 8 жовтня 2022 року в повітрі зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту учетверо та формальдегіду втроє.

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