У Києві та області почалося відключення електроенергії: скільки часу не буде світла

Київ та область поділені на 3 черги відключення електрики.

У Києві 11 жовтня таки почалося відключення електроенергії. Це необхідно для того, щоб зменшити споживання електрики.

Про це повідомляють КМДА та ДТЕК Київські електромережі.

"У зв’язку зі зростанням електроспоживання за розпорядженням "Укренерго" у столиці та області застосовують графіки обмеження електропостачання. Через збільшення обсягів електроспоживання ДТЕК Київські електромережі вимушене застосувати графік обмеження електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Наразі місто поділили на три черги відключення електрики. Час відсутності світла не перевищуватиме 4 години. Якщо буде необхідно - відключатимуть ще одну чергу.

Київ та область поділені за таким принципом:

1 черга – від 08:00 до 12:00 та від 20:00 до 24:00

2 черга – від 12:00 до 16:00

3 черга - від 16:00 до 20:00.

Фото: ДТЕК Київські електромережі

Фото: ДТЕК Київські електромережі

Фото: ДТЕК Київські електромережі

Фото: ДТЕК Київські електромережі

Удар Росії по енергетичній інфраструктурі України

Російські окупанти 10 та 11 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру України.

Через ракетні обстріли 10 жовтня 90% Львова залишилося без електрики. 11 жовтня окупанти завдали ще одного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, було повністю знищено кілька підстанцій.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні можуть бути віялові відключення електрики протягом кількох днів.

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