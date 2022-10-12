У Києві знову зафіксували значне перевищення вмісту токсичних газів: перелік вулиць

У Києві від 3 до 8 жовтня 2022 року в повітрі зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту учетверо та формальдегіду втроє.

Про це сказано у щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Як вказується, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення формальдегідом - знизився. Загалом фахівці відібрали та проаналізували 1 528 проб атмосферного повітря з 15-ти стаціонарних постів.

Так, за даними фахівців перевищення гранично допустимої концентрації за середньодобовим вмістом діоксиду азоту становило:

у 3,1-4,0 раза – на площах Бессарабській та Перемоги, проспекті Перемоги, та вулиці Каунаській;

у 2,0-2,8 раза – на Деміївській площі, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Попудренка, Семена Скляренка та Інженера Бородіна;

Також читайте У водах Одещини масово гинуть дельфіни та морські свині через злочинні дії РФ: деталі та фото

Натомість на проспекті Науки, 37 (в районі метеомайданчику обсерваторії) перевищень гранично допустимої концентрації діоксиду азоту не спостерігалось.

Тим часом перевищення гранично допустимої концентрації за середньодобовим вмістом формальдегіду виявили: у 1,4-3,0 рази – на площах Деміївській, Бессарабській та Перемоги, проспектах Перемоги та Науки, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Інженера Бородіна, Довженка, Каунаській, Скляренка та Попудренка.

Також на Бессарабській площі і проспекті Перемоги (район метро Святошин) виявили перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин – у 1,0-1,1 раза.

Нагадаємо, у Києві від 26 вересня до 1 жовтня 2022 року зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 5 разів та формальдегіду у 3,3 раза. В обсерваторії запевнили, що характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

Читайте також: