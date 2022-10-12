У Києві знову зафіксували значне перевищення вмісту токсичних газів: перелік вулиць

У повітрі Києва виявили 4-кратне перевищення вмісту токсичних газів.
У Києві від 3 до 8 жовтня 2022 року в повітрі зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту учетверо та формальдегіду втроє.
Про це сказано у щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.
Як вказується, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення формальдегідом - знизився. Загалом фахівці відібрали та проаналізували 1 528 проб атмосферного повітря з 15-ти стаціонарних постів.
Так, за даними фахівців перевищення гранично допустимої концентрації за середньодобовим вмістом діоксиду азоту становило:
- у 3,1-4,0 раза – на площах Бессарабській та Перемоги, проспекті Перемоги, та вулиці Каунаській;
- у 2,0-2,8 раза – на Деміївській площі, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Попудренка, Семена Скляренка та Інженера Бородіна;
Натомість на проспекті Науки, 37 (в районі метеомайданчику обсерваторії) перевищень гранично допустимої концентрації діоксиду азоту не спостерігалось.
Тим часом перевищення гранично допустимої концентрації за середньодобовим вмістом формальдегіду виявили: у 1,4-3,0 рази – на площах Деміївській, Бессарабській та Перемоги, проспектах Перемоги та Науки, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Інженера Бородіна, Довженка, Каунаській, Скляренка та Попудренка.
Також на Бессарабській площі і проспекті Перемоги (район метро Святошин) виявили перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин – у 1,0-1,1 раза.
Нагадаємо, у Києві від 26 вересня до 1 жовтня 2022 року зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 5 разів та формальдегіду у 3,3 раза. В обсерваторії запевнили, що характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.
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