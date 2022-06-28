На Київщині чоловік з автоматом погрожував перехожим (відео)

На Київщині чоловік з автоматом погрожував перехожим (відео)

Мотивів своєї поведінки чоловік пояснити не зміг, лише запевнив, що набоїв до автомата у нього не було.

У Київській області затримали чоловіка, який погрожував перехожим зброєю.

Про це інформує Патрульна поліція України.

До білоцерківських патрульних звернувся чоловік, який заявив, що невідомий з автоматом погрожує перехожим.

Заявник описав зловмисника. За кілька хвилин поліцейські прибули за вказаною адресою, де на них вже очікували заявник та військові. Очевидці повідомили, що чоловік зі зброєю втік у напрямку гаражного кооперативу.

Правоохоронці обстежили територію й виявили порушника.

"Чоловік, тримавши в руках предмет, схожий на автомат, намагався сховатись від поліції між автомобілями", - йдеться в повідомленні.

Патрульні спільно з військовими затримали громадянина. Мотивів своєї поведінки чоловік пояснити не зміг, лише запевнив, що набоїв до автомата у нього не було.