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Влада пообіцяла відновити пошкоджену дамбу у Демидові вже найближчим часом: названо терміни

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Влада пообіцяла відновити пошкоджену дамбу у Демидові вже найближчим часом: названо терміни

Фото: Maxar

Олексій Кулеба попросив жителів із розумінням поставитися до ситуації, що виникла внаслідок бойових дій.

Пошкоджений шлюз дамби біля Демидова на Київщині буде відновлено в найкоротші терміни з урахуванням заходів безпеки.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.   

Внаслідок бойових дій, протягом лютого-березня цього року, було пошкоджено дамбу на річці Ірпінь, через що було частково підтоплено близько 50 приватних садиб в селі Демидів.

"Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи з відновлення пошкодженого шлюзу. Під час роботи будуть враховані та реалізовані заходи щодо безпеки та належного технічного функціонування шлюзів. Підготовчі роботи розпочнуться в період з 1 по 10 липня. Орієнтовний термін закінчення робіт – 1 серпня поточного року", - написав Кулеба.

Він також попросив із розумінням поставитися до ситуації, що виникла внаслідок бойових дій, і запевнив, що найближчим часом вона буде вирішена.

Дамбу на р. Ірпінь у районі с. Демидова було пошкоджено внаслідок бойових дій у лютому-березні. Через що було частково підтоплено майже 50 приватних будинків, а також поля, городи та дороги. Після деокупації Київської області було виконано роботи з відкачування води та зниження рівня води у заплаві річки. Воду скидають у Київське водосховище через резервний шлюз.

Нагадаємо, мешканці Демидова 27 червня вийшли на акцію протесту і перекрили рух на трасі, не пропускаючи громадський та цивільний транспорт. Люди вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища. 

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