Нажився на горі: у Києві шахрай взяв у жінки 20 тис. гривень за "евакуацію" рідних з Маріуполя

Нажився на горі: у Києві шахрай взяв у жінки 20 тис. гривень за "евакуацію" рідних з Маріуполя

Хлопець навіть не збирався допомагати жінці. Він просто забрав гроші та зник.

У Києві 21-річний хлопець під приводом волонтерства, пообіцяв жінці за 20 тисяч гривень вивезти її матір з окупованого Маріуполя у безпечне місце.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Подія сталася у травні 2022 року, коли в Маріуполі проходили воєнні дії.

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Отримавши від жінки кошти, шахрай жодних дій направлених на реальну евакуацію її матері не здійснив та навіть не збирався. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, росіяни 26 червня завдали удару по житловому будинку в Києві ракетами типу Х. Вони доволі сучасні та дорогі. Вартість однієї ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище.

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