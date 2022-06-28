Засунув серветки до бензобаків і підпалив: у Києві чоловік влаштував пожежу на парковці (фото)

Засунув серветки до бензобаків і підпалив: у Києві чоловік влаштував пожежу на парковці (фото)

Зловмисника знайшли та затримали. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

У Києві чоловік намагався спалити автомобілі на парковці. Для цього він засунув серветки до бензобаків та підпалив. Одна з пошкоджених автівок належала поліцейському.

Про це 28 червня повідомили в Національній поліції Києва.

Подія сталася на проспекті Валерія Лобановського. Підозрюваного 36-річного місцевого мешканця розшукали та затримали. Раніше до кримінальної відповідальності чоловік не притягувався.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: Національна поліція Києва

Фото: Національна поліція Києва

Нагадаємо, на Київщині 19-річний хлопець під час конфлікту ледь не вбив свою 34-річну співмешканку. Він завдав потерпілій множинні ножові поранення в обличчя, живіт та руки.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції України

Читайте також: