Володимир Зеленський зустрівся у Києві із президенткою Молдови (відео)

Президент України проводить офіційну зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду.

Президент України Володимир Зеленський у Києві проводить зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, яка перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з Президентом Маєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Мая Санду 27 червня приїхала до столиці і відвідала зруйновані російськими загарбниками міста Київської області.

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