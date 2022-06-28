У Києві в ботсаду Гришка знайдено боєприпаси: фото

Піротехніки знайшли шість снарядів та гранату Ф-1 часів Другої світової війни.
Піротехніки виявили боєприпаси Другої світової війни у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка у Києві.
Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що піротехніки знайшли 6 снарядів та гранату Ф-1.
Предмети перебували поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів.
Усього в період із 24 травня до 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів на територію Національного ботанічного саду імені М. Гришка та обстежили майже 65 га площі.
Нагадаємо, у ДСНС створюють 80 нових підрозділів для гуманітарного розмінування території.
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