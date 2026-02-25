Забрала з дому всі заощадження: у Києві працівники мийки викрали майже мільйон з багажника клієнтки

У Києві працівники автомийки вкрали у клієнтки мільйон гривень заощаджень. / © Поліція Києва

У Солом’янському районі Києва поліція затримала двох працівників автомийки, які викрали з автомобіля клієнтки велику суму іноземної валюти. Зловмисники привласнили понад 24 тисячі доларів та євро, поки мили машину.

Про це повідомила поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, потерпіла звернулася до поліції після того, як виявила зникнення грошей із багажника свого авто. З’ясувалося, що під час нічної повітряної тривоги жінка забрала з дому всі заощадження і перечікувала небезпеку в автомобілі на паркінгу. Пізніше вона залишила машину на мийку, не забравши гроші з багажника.

«Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє працівників мийки — 29-річний та 33-річний чоловіки. Під час зміни вони помітили в багажнику автомобіля гроші та вирішили привласнити частину з них. Так, фігуранти забрали 22 500 доларів та 1 700 євро, які згодом розділили між собою», — зазначили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що більшу частину суми вдалося вилучити та повернути власниці, проте решту затримані встигли витратити на власні потреби.

«Фігурантам повідомлено про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Це передбачає суворе покарання — до восьми років ув’язнення», — зазначили у поліції Києва.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури.

