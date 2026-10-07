Удар РФ по Києву: пошкоджено кіностудію Довженка

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У ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Київ. Внаслідок удару пошкоджено трипавільйонний корпус Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

Про це повідомила кіностудія у Facebook .

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На сторінці оприлюднили інформацію про наслідки атаки із фото та відео. За попередніми даними, пошкодження зазнало одного із павільйонів комплексу.

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«Загиблих наразі немає», — йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень кіностудії уточнюється.

Масована атака 7 жовтня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на низку регіонів України. Під ударами опинилися Київ та область, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро та область, Кіровоградщина і Прилуки на Чернігівщині. ППО знешкодила 161 повітряну ціль, проте зафіксовано влучання на 18 локаціях.

У результаті атаки РФ на Київ зафіксували влучання та пошкодження у кількох районах міста. В Оболонському та Шевченківському районах постраждала нежитлова забудова. У Подільському районі пошкоджено офісно-складську будівлю, де виникла пожежа та частично зруйнувалося перекриття. У Дарницькому районі загорілася територія гаражного кооперативу. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

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