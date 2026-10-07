Атака на Київ 7 жовтня

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У Києві внаслідок російської атаки зафіксували влучання та падіння уламків одразу в кількох районах столиці. У місті після атаки 7 жовтня відомо про двох загиблих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки російської атаки на Київ 7 жовтня

За оперативними даними Кличка, в Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови. У Подільському районі зафіксували влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території та загорілися. У Шевченківському районі також зафіксували влучання на території нежитлової забудови.

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На ранок стали відомі подробиці російського ракетного удару. У Дарницькому районі Києва внаслідок нічного удару по території гаражного кооперативу загинули двоє охоронців віком 66 та 73 роки. За даними Київської міської військової адміністрації та екстрених служб, вороже влучання припало просто на приміщення, де перебували чоловіки.

Очевидці повідомляють, що працівники загинули миттєво під час удару, не встигнувши навіть зреагувати на вибух.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, які гасять задимлення та проливають випалену ділянку водою. Після потужної вибухової хвилі зруйновано й спалено гаражні бокси, пошкоджено припарковані автомобілі, розбито скло та деформовано металеві ворота. Наразі там збираються власники майна та правоохоронці для фіксації наслідків атаки.

Також стало відомо, що унаслідок атаки на Київ у Дарницькому районі було знищено центральний хаб «АТЛ АВТОСЕРВІС» — основне складське приміщення компанії, через яке проходили головні обсяги автотоварів, олив та акумуляторів.

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Крім того, посеред двору в цьому ж районі виявили ракету, яка не здетонувала. На місці події працюють вибухотехніки поліції та підрозділи ДСНС, які вилучать і транспортують бойову частину для подальшого знешкодження на полігоні.

© Національна поліція Києва

© Національна поліція Києва

© Національна поліція Києва

© Національна поліція Києва

Влучання зафіксували у чотирьох районах столиці. Повітряна тривога тривала понад чотири години через загрозу балістичних ракет, після чого у місті пролунали вибухи.

За даними міського голови Віталія Кличка та ДСНС, у Подільському районі сталося загоряння і часткове руйнування поверхів та перекриттів двох нежитлових офісно-складських будівель. Водночас у Дарницькому районі на території гаражного кооперативу бійці ДСНС ліквідували пожежу на площі 200 кв. м, під час гасіння якої виявили тіла двох загиблих людей, а ще двох — вдалося врятувати.

Удар по Києву сьогодні: фото

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

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