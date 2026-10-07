Атака РФ на Київщину: горів центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік" (відео)

Горіла «Садиба Нюшанік» / © із соцмереж

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Через удари РФ у Вишгородському районі Київської області горів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік».

Про влучання повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко у Facebook.

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«У нас влучання. Згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт. А ще усе обладнання і корми», — написала Ірина Снопко та додала відео будівлі, що палала.

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«Садиба Нюшанік» — відомий центр, де реабілітують хижих та водоплавних птахів — лелек, лебедів, сов, яструбів, боривітрів, а також консультують громадян з питань щодо порятунку птахів. Птахи, які не можуть самостійно вижити в дикій природі через важкі травми, залишаються в садибі на постійне проживання.

У «Садибі Нюшанік», зокрема, врятували червонокнижного орлана-білохвоста, якого виявили перехожі в Обухівському районі Київщини, й лелеченя Катрусю, яку батько Грицик викидав з гнізда.

Масована атака РФ на Україну 7 жовтня

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на низку регіонів України. Під ударами опинилися Київ та область, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро та область, Кіровоградщина і Прилуки на Чернігівщині. ППО знешкодила 161 повітряну ціль, проте зафіксовано влучання на 18 локаціях.

У Києві наслідки ударів є у чотирьох районах: в Оболонському та Шевченківському — нежитлова забудова, у Подільському загорілася офісно-складська будівля, а в Дарницькому через падіння уламків на території гаражного кооперативу загинули двоє людей.

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На Київщині в Обухівському районі пошкоджено склади, а внаслідок влучання у центрі реабілітації птахів «Садиба Нюшанік» згорів стаціонар із птахами та тваринами.

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