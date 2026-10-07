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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві масштабні проблеми з транспортом: де ускладнений рух та які маршрути змінили

У Києві ускладнений рух біля Північного мосту — частина транспорту змінила маршрути.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Київ після атаки / Ілюстративне фото

Київ після атаки / Ілюстративне фото / © Getty Images

У Києві ускладнений рух у напрямку правого берега біля Північного мосту. Автомобілі з лівого берега рухаються дуже повільно. Є зміни у курсуванні автобусів, не працює і фунікулер.

Про це повідомляють у Мережі.

Що відомо про транспортний колапс у Києві

За даними КМДА, через ситуацію автобуси №22 та №91 у напрямку лівого берега курсують за зміненими маршрутами. Також транспорт продовжує рухатися Дарницьким мостом за раніше зміненими схемами.

Крім того, через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух трамваїв №11, 12, 14, 16, 18 та 19 на Контрактовій площі. Трамваї №11, 12, 16 і 19 курсують до Подільського депо, а №14 та №18 — за маршрутом №15. Додатково організовано рух автобуса №19Т.

Також у Києві тимчасово призупинили роботу фунікулера через відсутність електропостачання. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Київ зазнав російської атаки. У Подільському районі пошкоджено офісно-складську будівлю, де виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття. У Дарницькому районі загорілася територія гаражного кооперативу, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

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