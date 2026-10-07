У Києві після атаки РФ спалахнули будинки: є постраждалі (оновлено)

Атака РФ на Київ 7 жовтня / © Управління ДСНС Києва

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У Києві вдень 7 жовтня в Соломʼянському районі столиці через падіння уламків виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 7 жовтня — що відомо

«У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку», — повідомив Віталій Кличко.

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Окрім цього, Кличко зазначив, що у Соломʼянському районі через російську атаку спалахнув ще й приватний будинок за іншою адресою. За попередніми даними, є поранений.

«Медики оглядають постраждалого в п’ятиповерховому будинку в Соломʼянському районі. У будинку пожежа на рівні 1-3 поверхів», — зазначив Кличко.

Згодом він повідомив про двох постраждалих у Соломʼянському районі внаслідок атаки РФ. Також за інформацією очільника міста, у Дніпровському районі уламки впали поблизу навчального закладу. За попередніми даними, пожежі немає.

Атака РФ на Київ 7 жовтня / © ДСНС

За словами Кличка, у Святошинському районі уламки впали на дах адмінбудівлі. Покрівля частково зруйнована, пожежі немає.

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Оновлено: як повідомили у КМДА, станом на 18:00 кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Атака РФ на Київ 7 жовтня / © ДСНС

За інформацією ДСНС Києва, в Соломʼянському районі їхні працівники з верхніх поверхів будинку врятували 12 людей. Постраждали семеро осіб, одну з них забрали до лікарні. За іншою адресою також є один поранений, але там обійшлося без пожежі та руйнувань.

Атака РФ на Київ 7 жовтня / © ДСНС

На місця події терміново виїхали всі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги. Наразі детальніша інформація про постраждалих уточнюється.

Атака РФ на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Київ. Внаслідок удару пошкоджено трипавільйонний корпус Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

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Також внаслідок атаки РФ по Києву на Подолі були знищені складські приміщення, де також розташовувався новий склад українського видавництва «Книголав».

До слова, у ніч проти 7 жовтня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на низку регіонів України. Під ударами опинилися Київ та область, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро та область, Кіровоградщина і Прилуки на Чернігівщині.

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