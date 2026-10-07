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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1 хв

Трагедія у Дарницькому районі: двоє охоронців загинули від прямого влучання — фото з місця подій

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Наслідки удару зафіксували на території гаражного кооперативу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракетна атака на Київ 7 жовтня

Ракетна атака на Київ 7 жовтня

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

На Дарниці від прямого прильоту загинули двоє чоловіків

За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксували на території гаражного кооперативу.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що двоє чоловіків-охоронців загинули від прямого влучання.

Атака на Київ: фото з Дарниці

Нагадаємо, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки

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