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Трагедія у Дарницькому районі: двоє охоронців загинули від прямого влучання — фото з місця подій
У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Наслідки удару зафіксували на території гаражного кооперативу.
У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
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За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксували на території гаражного кооперативу.
«На жаль, унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що двоє чоловіків-охоронців загинули від прямого влучання.
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