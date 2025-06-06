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- Київ
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Удар по Києву: частина Лівого берега залишилася без світла
У Києві через обстріли росіян сталися відключення світла на Лівому березі. 2 167 родин залишились без світла.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
“Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання”, - йдеться у повідомленні.
Енергетики наголошують, що вже працюють над відновленням електропостачання.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.