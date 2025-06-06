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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Удар по Києву: частина Лівого берега залишилася без світла

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла.

У Києві через обстріли росіян сталися відключення світла на Лівому березі. 2 167 родин залишились без світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання”, - йдеться у повідомленні.

Енергетики наголошують, що вже працюють над відновленням електропостачання.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.

Дата публікації
Кількість переглядів
317
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