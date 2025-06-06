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- Київ
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У Києві частково не працює метро через атаку РФ: що відомо
Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово не працюють.
У Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Збільшено інтервал руху між поїздами.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Зазначається, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд
Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.
Наразі на місці працюють всі необхідні фахівці. Зокрема, фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.
“Орієнтовний термін робіт — доба. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, в Київській області внаслідок обстрілу були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких поїздів. Також низка поїздів трипільського напрямку їхатимуть резервним маршрутом через Фастів - зупинки на станції Видубичі у Києві не буде.
Нагадаємо, вночі 6 червня війська РФ завдали масованої атаки по Києву. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще 20 отримали поранення.