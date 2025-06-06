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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
735
Час на прочитання
1 хв

У Києві частково не працює метро через атаку РФ: що відомо

Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово не працюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Метро Києва.

Метро Києва. / © УНІАН

У Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Збільшено інтервал руху між поїздами.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд

Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

Наразі на місці працюють всі необхідні фахівці. Зокрема, фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.

“Орієнтовний термін робіт — доба. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Київській області внаслідок обстрілу були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких поїздів. Також низка поїздів трипільського напрямку їхатимуть резервним маршрутом через Фастів - зупинки на станції Видубичі у Києві не буде.

Нагадаємо, вночі 6 червня війська РФ завдали масованої атаки по Києву. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще 20 отримали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
735
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