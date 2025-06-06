Влада Києва розповіла про наслідки масованого обстрілу: багато загиблих та пошкоджень

Ракета «Калібр» / © ТАСС

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Унаслідок нічної атаки російських дронів та ракет на Київ загинуло четверо людей, ще 20 отримали поранення.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що обстріл мав комбінований характер, а пошкодження зафіксовано в кількох районах міста:

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Соломʼянський район:

горів металевий ангар у нежитловій зоні (площа займання — близько 500 кв. м), рятувальники продовжують ліквідацію пожежі;

сталася пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку — врятовано трьох осіб, займання вже ліквідоване.

Дарницький район:

уламки збитих повітряних цілей впали щонайменше на трьох локаціях;

пошкоджено два автомобілі;

інформація про потерпілих та пожежі не надходила, дані уточнюються.

Голосіївський район:

загоряння на об’єкті цивільної інфраструктури, триває гасіння;

зафіксовано пошкодження закладу освіти;

уламки впали біля автозаправної станції, пошкоджено автомобіль;

ще один випадок падіння уламків у нежитловій зоні, без загоряння.

Деснянський район:

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знайдено уламки збитого БпЛА на відкритій території — пошкоджень немає.

Шевченківський район:

зафіксована пожежа в нежитловій забудові, інформація уточнюється.

Дніпровський район:

значно пошкоджено автозаправну станцію, на місці працюють рятувальники;

уламки також падали в інших локаціях району.

Крім того, уламки зафіксовано і в Голосіївському районі. Надійшла інформація про пошкодження залізничної колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна».

Рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на місцях ударів.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами.

Ми раніше інформували, що під час масованої повітряної атаки РФ у ніч на 6 червня у Луцькій громаді декілька разів було чутно звуки вибухів.