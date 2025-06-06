Атака по Київщині 6 червня: затримується низка поїздів

У Київській області внаслідок обстрілу вночі 6 червня були пошкоджені залізничні колії

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У Київській області внаслідок обстрілу РФ у ніч проти 6 червня були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких поїздів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Через пошкодження колій низка поїздів трипільського напрямку їхатимуть резервним маршрутом через Фастів. Тобто зупинки на станції Видубичі у Києві не буде», — йдеться у повідомленні.

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Через об’їзд поїзди затримаються на 90 хв.

Це стосується поїздів, які їдуть до Києва:

785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ

79 Дніпро — Львів

119 Дніпро — Хелм

37 Запоріжжя — Київ

А також поїздів, які йдуть з Києва:

732 Київ — Запоріжжя

44 Івано-Франківськ — Черкаси

Раніше повідомлялося, що червона гілка метро київського метрополітену 6 червня працюватиме лише від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна», на решті ділянки — добу триватимуть відновлювальні роботи після російської атаки.

У столиці пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, об’єкти інфраструктури та колії метро. Також на лівому березі столиці перебої зі світлом. Станом на 6:30 відомо про чотирьох загиблих та 20 постраждалих у Києві. Крім того, Тернопіль зазнав однієї з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення.