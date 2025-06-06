- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1764
- Час на прочитання
- 2 хв
Масована атака на Київ: загинули троє рятувальників, дев’ятеро отримали поранення (фото)
Чергова атака ворога забрала життя рятувальників, які працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.
У ніч проти 6 червня Росія завдала масованої атаки по Києву. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС, дев’ятеро отримали поранення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.
«Чергова атака ворога забрала життя рятувальників. Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби — ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев’ятеро надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя», — повідомив міністр.
Клименко додав, що п’ятеро рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.
«Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим… Ціна нашого спротиву — життя. Але й сила — у людях, які тримають країну, ризикуючи своїм», — резюмував очільник МВС.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Збільшено інтервал руху між поїздами. Зазначається, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд.