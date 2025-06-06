Масована атака на Київ: загинули троє рятувальників, дев’ятеро отримали поранення (фото)

Чергова атака ворога забрала життя рятувальників / © Ігор Клименко

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У ніч проти 6 червня Росія завдала масованої атаки по Києву. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС, дев’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

«Чергова атака ворога забрала життя рятувальників. Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби — ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев’ятеро надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя», — повідомив міністр.

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Клименко додав, що п’ятеро рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.

Чергова атака ворога забрала життя рятувальників / © Ігор Клименко

Чергова атака ворога забрала життя рятувальників / © Ігор Клименко

«Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим… Ціна нашого спротиву — життя. Але й сила — у людях, які тримають країну, ризикуючи своїм», — резюмував очільник МВС.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Збільшено інтервал руху між поїздами. Зазначається, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд.