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- Київ
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Масована атака на Київ: оприлюднено фото постраждалої внаслідок обстрілу багатоповерхівки
У низці районів Києва після падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі, які вже локалізовані або погашені.
У ніч проти 6 червня Росія завдала масованої атаки по Києву. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 20 отримали поранення, 16 із них медики госпіталізували.
Обстріл мав комбінований характер, а пошкодження зафіксовано в кількох районах міста. У Солом’янському районі зокрема сталася пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку — врятовано трьох осіб, займання вже ліквідоване.
З’явилися фото жахливих руйнувань житлового будинку, їх оприлюднив «Укрінформ» у Facebook.
Зазначимо, що у Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев’ять надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Збільшено інтервал руху між поїздами. Зазначається, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд.