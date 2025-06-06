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- Киев
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Удар по Киеву: часть Левого берега осталась без света
Столичные энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
В Киеве из-за обстрелов россиян произошли отключение света на Левом берегу. 2167 семей остались без электроснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Энергетики подчеркивают, что уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, этой ночью Киев подвергся массированному обстрелу. В ряде районов города фиксируют последствия. В частности, в Соломенском районе произошел пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома.
Из-за атаки РФ в Киеве частично не работает метро. Повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница»-«Левобережная» красной ветки.
В столице во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС, девять получили ранения.