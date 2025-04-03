У метро Києва пасажир потрапив під потяг: відео

© скриншот з відео

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У четвер, 3 квітня, на станції столичного метрополітену «Контрактова площа» пасажир потрапив під потяг.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

На місце події викликали медиків та правоохоронців.

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Через цей інцидент станції «Поштова площа», «Контрактова площа», «Почайна» та «Тараса Шевченка» на синій лінії метро зачинені на вхід для пасажирів.

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Теремки» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Оболонь» до станції «Героїв Дніпра».

Кореспондентка ТСН зняла відео з місця події.

Дата публікації 18:12, 03.04.25 Кількість переглядів 10 У київському метро пасажирка потрапила під потяг

Згодом у поліції Київського метрополітену повідомили ТСН.ua, що на колії упав із власної необережності 34-річний чоловік. Він живий, видимих ушкоджень не має. Його підняли з колій та передали швидкій.

Нагадаємо, цього ж дня, 3 квітня, біля магазину на ринку «Юність» у Деснянському районі Києва вибухнула граната.