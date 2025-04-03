У Києві зафіксовано два вибухи: деталі від КМВА

Стовп диму

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У четвер, 3 квітня, у Києві зафіксовано два вибухи. Вони пролунали у Деснянському та Дніпровському районах столиці.

Про це повідомляє КМВА.

Що сталося у Києві

Зокрема, йдеться про інцидент на ринку "Юність" — вибух пролунав у кіоску на ринку Деснянського району. На жаль, дві людини загинуло. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці.

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“У Дніпровському районі чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя”, — написали у відомстві.

Містян закликали відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями та керуватися лише інформацією офіційних служб. Правоохоронці, рятувальники і медики повністю відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації.

Раніше ми писали, що у Бучанському районі Київської області можуть лунати вибухи.