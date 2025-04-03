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- Киев
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В Киеве зафиксировано два взрыва: детали от КГВА
В результате чрезвычайных событий ранены и погибли.
В четверг, 3 апреля, в Киеве зафиксировано два взрыва . Они прозвучали в Деснянском и Днепровском районах столицы.
Об этом сообщает КГВА.
Что произошло в Киеве
В частности, речь идет об инциденте на рынке "Юность" - взрыв прогремел в киоске на рынке Деснянского района. К сожалению, два человека погибли. Причину взрыва устанавливают специалисты.
"В Днепровском районе мужчина травмировался в результате взрыва у гаражей. Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медной проволоки, на конце которой был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой. В результате взрыва обломками посекло живот. Пострадавшему предоставляется медицинская помощь.
Горожане призвали ответственно относиться к сообщениям в связи с чрезвычайными событиями и руководствоваться только информацией официальных служб. Правоохранители, спасатели и медики полностью отрабатывают все возможные внештатные ситуации.
Ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области могут раздаваться взрывы.