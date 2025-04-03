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- Київ
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Під Києвом лунатимуть вибухи: що відомо
На території Бучанського району 3 квітня проводяться вибухові роботи.
У Бучанському районі Київської області можливо чути звуки вибухів.
Про це повідомила Київська обласна військва адміністрація у Telegram.
«На території району сьогодні, 3 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно. Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!» — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві обстріляли будівлю Київтеплоенерго.