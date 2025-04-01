Мовний скандал: у Києві таксист вилаявся на клієнтку та вхопив її за лице

Таксі / © Pexels

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У Києві водій таксі висадив пасажирку з авто та схопив її за обличчя через зауваження щодо російської мови. Поліція розпочала перевірку.

Цей випадок трапився з координаторкою акції на підтримку полонених у Чернігові та Рівному Іванною Грищенко, пише hromadske.

Що розповіла постраждала

За словами дівчини, вранці 26 березня вона прямувала на акцію нагадування про хвилину мовчання, яка відбувалася біля станції метро «Арсенальна».

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Таксі компанії Bolt приїхало пізніше, ніж було вказано у застосунку. Оскільки Іванна мала прибути на місце о 9 годині, вона попросила водія їхати швидше.

Активістка припускає, що чоловік сприйняв це як заклик до порушення правил дорожнього руху, після чого відповів їй російською мовою: «Дівчино, за Законом України…». Тоді вона відповіла, що «за законом треба говорити на роботі українською».

Після цього водій зупинив машину і сказав Іванні вийти. Він також наголосив на тому, що «говорить рідною мовою» — тобто російською.

«Питань немає, берете валізу і їдете в Росію. Розмовляти рідною мовою. І жодні закони вам не заборонять», — відповіла дівчина.

Тоді, стверджує активістка, водій розвернувся до неї й сказав: «Та завали є***о б**дь […] Вийшла з машини, падаль».

Коли дівчина виходила з таксі, вона знову заговорила про українську мову. Водій, лаючись, також покинув автівку.

«Він зрозумів, мабуть, що мати не діють. Взяв мене за лице і почав трусити, кричачи на всю вулицю: «Я тебе навчу розмовляти. Сволото. Падаль», — каже Іванна.

Водій хотів зробити так ще раз, але після вимоги дівчини не чіпати її, повернувся до машини.

Що кажуть у поліції

Потім Іванна звʼязалася із компанією Bolt. Там їй надали інструкції, як поліція може отримати інформацію про водія, а також пообіцяли, що вона більше не їздитиме з цим таксистом.

Іванна написала на водія заяву в поліцію. У пресслужбі підтвердили факт її реєстрації. Заяву розглядають, але поки не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці перевіряють всі обставини.

Як відреагвала компанія Bolt

Компанія Bolt повідомила hromadske, що заблокувала акаунт водія без можливості відновлення. Також там висловили готовність надати поліції потрібну інформацію щодо цього випадку.

«Нам шкода, що пасажирка отримала неприємний досвід під час поїздки. […] Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим найвищим пріоритетом», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, у Києві побили ветерана за зауваження через російську музику.