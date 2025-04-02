В Києві тимчасово зачинять шість станцій метро: що відомо

Ремонт у метро Києва / © ТСН.ua

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В Києві 5 та 6 квітня через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро між станціями «Лісова» та «Дніпро» буде призупинено.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Поїзди курсуватимуть лише на ділянці від «Академмістечка» до «Арсенальної» за графіком вихідного дня. Для перевезення пасажирів на закритій ділянці працюватиме додатковий автобусний маршрут №1М з інтервалом до 10 хвилин.

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Маршрут автобуса №1М:

у напрямку до центру — від «Лісової» через Броварський проспект, Дніпровський узвіз, Алею Героїв Крут до «Арсенальної»;

у зворотному напрямку — тим самим шляхом, але з об’їздом ділянки між «Дарницею» та «Чернігівською» через вулицю Андрія Малишка.

Також буде збільшено кількість трамваїв №8, №27 та автобусів №118 на суміжних маршрутах.

Ремонтні роботи включатимуть демонтаж балок прогонових будов шляхопроводу. Через це для безпеки пасажирів буде тимчасово закрито всі наземні станції на цій ділянці.

Від 7 квітня рух метрополітену на Святошинсько-Броварській лінії відновиться у повному обсязі.

У Києві на два дні зупинять рух метро між станціями «Дніпро» та «Лісова» / © КМДА

Нагадаємо, в Києві на деяких дорогах дозволять рух до 80 км/год.