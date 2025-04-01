У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Туман на дорозі / © pixabay.com

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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища по Києву.

«Вранці 1 квітня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

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Водіям та пішоходам треба бути обережними та уважними, оскільки погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. У західних, північних і частково східних областях України очікуються періодичні дощі та грози. Водночас на більшості території країни опадів не очікується. За тиждень до свята буде прохолодна погода.