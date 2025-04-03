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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
618
Время на прочтение
1 мин

Под Киевом будут раздаваться взрывы: что известно

На территории Бучанского района 3 апреля производятся взрывные работы.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Взрывные работы в Бучанском районе Киевской области

Взрывные работы в Бучанском районе Киевской области / © Киевская областная госадминистрация

В Бучанском районе Киевской области возможно слышны звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

«На территории района сегодня, 3 апреля, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко. Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информацию только из официальных источников!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли здание Киевтеплоэнерго.

Дата публикации
Количество просмотров
618
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