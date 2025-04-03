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- Киев
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Под Киевом будут раздаваться взрывы: что известно
На территории Бучанского района 3 апреля производятся взрывные работы.
В Бучанском районе Киевской области возможно слышны звуки взрывов.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
«На территории района сегодня, 3 апреля, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко. Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информацию только из официальных источников!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли здание Киевтеплоэнерго.