ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Вибух на столичному ринку "Юність": в поліції назвали причину

У приміщенні магазину вибухотехніки поліції виявили залишки боєприпасу.

Автор публікації
Олександр Марущак Олександр Марущак
Обставини вибуху на ринку у Деснянському районі столиці

Обставини вибуху на ринку у Деснянському районі столиці / © Поліція Києва

В магазині на ринку «Юність» в Деснянського району Києва у четвер вибухнула граната.

Про це ТСН.ua повідомили в поліції м. Києва.

Внаслідок підриву загинули двоє чоловіків — місцеві мешканці, віком 59 та 60 років.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ — «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Нагадаємо, у четвер, 3 квітня, у Києві зафіксовано два вибухи. Вони пролунали у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Зокрема, на ринку «Юність» вибух пролунав у кіоску на ринку Деснянського району. На жаль, дві людини загинуло.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie