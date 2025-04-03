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- Київ
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Вибух на столичному ринку "Юність": в поліції назвали причину
У приміщенні магазину вибухотехніки поліції виявили залишки боєприпасу.
В магазині на ринку «Юність» в Деснянського району Києва у четвер вибухнула граната.
Про це ТСН.ua повідомили в поліції м. Києва.
Внаслідок підриву загинули двоє чоловіків — місцеві мешканці, віком 59 та 60 років.
За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ — «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».
Нагадаємо, у четвер, 3 квітня, у Києві зафіксовано два вибухи. Вони пролунали у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Зокрема, на ринку «Юність» вибух пролунав у кіоску на ринку Деснянського району. На жаль, дві людини загинуло.