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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Чоловік задушив власну дружину у Києві: поліція оприлюднила шокувальні деталі та фото

Подія сталася 3 квітня у Дарницькому районі столиці, 59-річний киянин накинувся на 57-річну жінку та задушив.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві чоловік задушив власну дружину

У Києві чоловік задушив власну дружину / © Поліція Києва

У Києві чоловік задушив власну дружину.

Про це повідомила поліція Києва.

У четвер, 3 квітня, вранці до поліції надійшло повідомлення про вбивство в одній з багатоповерхівок Дарницького району. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група районного управління поліції, експерти-криміналісти та судово-медичний експерт.

«У вказаній квартирі, на підлозі однієї з кімнат, правоохоронці виявили тіло 57-річної жінки зі слідами насильницької смерті. Попередньо встановлено, що жінку задушив її 59-річний чоловік, який також знаходився у помешканні», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника.

У вказаній квартирі правоохоронці виявили тіло 57-річної жінки зі слідами насильницької смерті / © Поліція Києва

У вказаній квартирі правоохоронці виявили тіло 57-річної жінки зі слідами насильницької смерті / © Поліція Києва

За вказаним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

За вчинене вбивство чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав.

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